Суета в лагере хейтеров и заевшая пластинка Донни Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Европа никак не придумает, что ей делать с Украиной, а Вашингтон запутался, кому раздавал кнуты и пряники. 9 марта, 07:21 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert, Chris Kleponis

Самым главным событием этой недели стало празднование 8 Марта (с чем я ещё раз, пользуясь случаем, поздравляю всех женщин). Всё остальное, если исключить пустые заявления, не подкреплённые действиями, в основном опять вертелось вокруг того, что не случилось.

Евросоюз за несколько дней провёл аж целых два саммита — один на уровне премьер-министров и второй на уровне начальников штабов. И на обоих не принял никаких существенных решений, кроме привычного им «договорились продолжать договариваться». Ни каких-то новых вооружений для Украины, ни денег для киевского режима выделено не было.

На уровне заявлений: «Да мы соберём сейчас 700, нет, 800 миллиардов для нашего любимого Вовочки Зеленского, пусть ворует наш маленький!», а на деле даже 20 миллиардов были заблокированы Венгрией. На уровне заявлений: «Да мы сейчас создадим единую европейскую армию! Да мы накроем всю Европу французским ядерным зонтиком!», а на деле тридцать французских наёмников накрыли «Искандером» в Кривом Роге — и на этом всё.

Также на этой неделе прощальную речь толкнул канадский несостоявшийся диктатор Джастин Трюдо. Формально он покинет лагерь хейтеров России только в начале следующей недели, но лебединую песню пропел уже вчера. Любитель разноцветных носков даже расплакался на прощание. Непонятно, на кого был рассчитан этот спектакль потому, что подавляющее большинство канадцев ненавидит этого любителя недобитых бандеровцев, воображавшего из себя сенатора Палпатина.

Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / Sean Kilpatrick

Судя по текущему развитию событий, многие из европейских лидеров вскоре последуют за Трюдо. В феврале власть уже потерял Шольц, а в течение этого года Европу ждёт ещё несколько достаточно громких избирательных кампаний — и это при условии, что не будет досрочных выборов, что местами тоже возможно. Потому что накопившиеся социально-экономические проблемы будут очень сильно подпирать текущие элиты снизу, вызывая недовольство и бунты.

В Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп выдавал очередные порции обещаний, угроз и бахвальства. Угрожал введением санкций в адрес России и полным уходом из украинского кейса в адрес Зеленского — пытаясь подтолкнуть обе стороны к переговорам. Судя по реакции (вернее, по её отсутствию), никто не впечатлился — ни Зеленский, ни тем более Путин.

Не знаю, но мне кажется, что Донни начал выдыхаться в своей креативной фантазии и пошёл по второму кругу — снова про реактор и любимый лунный трактор, (зачёркнуто, но слабо) про 51-й штат Канаду и захваченный китайцами Панамский канал. Донни, там асфальт на Манхэттене весь в трещинах, займись лучше этим! А то всё величие в колдобинах, скоро проехать невозможно будет.

Выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Фото © ТАСС / Alex Brandon

Но вместо того, чтобы заниматься внутренними делами (которых там за последние десятилетия накопилось огромное количество), он то Ирану грозит, то никак окончательно с Украины уйти не может. Опять толкнул огромную речь в Конгрессе. Которая, правда, на 90% состоит из повторения речи предыдущей. Мы могучие, мы гоняем стаи туч, мы выиграли выборы, мы сейчас всем покажем. Как поётся в одной прекрасной песне, less talk, more action (меньше слов, больше дела).

А пока Коллективный Запад продолжает надувать щёки и делать по сотне противоречивых заявлений за день, наши успешно окружают и зачищают остатки группировки ВСУ возле Суджи и движутся вперёд на остальных направлениях.

Не пугайтесь, когда не на месте закат, Судный день — это сказки для старших, Просто Землю вращают, куда захотят, Наши сменные роты на марше. Мы ползём, бугорки обнимаем, Кочки тискаем зло, не любя, И коленями Землю толкаем — От себя, от себя!

Авторы Александр Роджерс