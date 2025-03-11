Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 17:38

МИД РФ: Атака БПЛА на Москву приурочена к контактам США и Украины в Джидде

Массовая атака украинских беспилотников на российские территории была синхронизирована с переговорами между Киевом и Вашингтоном, которые проходили в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта. Это был также своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу», — отметили в дипведомстве.

В этом контексте подчеркнули, что подобные жестокие методы используются киевскими властями, которые ежедневно терпят неудачи на фронте, чтобы попытаться продемонстрировать свою способность вести переговоры «с позиции силы».

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Напомним, утром 11 марта Киев атаковал Москву и Подмосковье множеством беспилотников. ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожила 74 вражеских беспилотника. В результате падения обломков БПЛА пострадали дом в Москве, крыша многоэтажного здания в Видном, жилой дом в Раменском и парковка в Домодедово. Всего пострадали 20 человек, среди которых трое детей. Кроме того, в результате варварской атаки погибли три мирных жителя.

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Life.ru

Александра Мышляева
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