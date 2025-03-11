МИД РФ: Атака БПЛА на Москву приурочена к контактам США и Украины в Джидде
Массовая атака украинских беспилотников на российские территории была синхронизирована с переговорами между Киевом и Вашингтоном, которые проходили в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.
«Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта. Это был также своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу», — отметили в дипведомстве.
В этом контексте подчеркнули, что подобные жестокие методы используются киевскими властями, которые ежедневно терпят неудачи на фронте, чтобы попытаться продемонстрировать свою способность вести переговоры «с позиции силы».
Напомним, утром 11 марта Киев атаковал Москву и Подмосковье множеством беспилотников. ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожила 74 вражеских беспилотника. В результате падения обломков БПЛА пострадали дом в Москве, крыша многоэтажного здания в Видном, жилой дом в Раменском и парковка в Домодедово. Всего пострадали 20 человек, среди которых трое детей. Кроме того, в результате варварской атаки погибли три мирных жителя.
Life.ru