МИД РФ: Атака БПЛА на Москву приурочена к контактам США и Украины в Джидде

Массовая атака украинских беспилотников на российские территории была синхронизирована с переговорами между Киевом и Вашингтоном, которые проходили в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта. Это был также своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу», — отметили в дипведомстве.