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11 марта, 19:50

Трамп заявил о намерении переговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп объявил, что на этой неделе планирует беседу с российским лидером Владимиром Путиным. 11 марта он отметил, что «для танго нужны двое».

«Полагаю, я поговорю с Путиным на этой неделе», — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Это случилось после того, как Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Такое решение стало результатом переговоров между обеими странами, которые проходили 11 марта в Саудовской Аравии.

Трамп решил возобновить военную помощь Украине
Трамп решил возобновить военную помощь Украине

Трамп уверен, что согласие Москвы на прекращение огня станет «75% пути» к завершению конфликта.

Напомним, что ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о том, что США свяжутся с представителем России в ближайшие дни. Цель — обсудить результаты переговоров американской и украинской делегаций, которые проходили в Джидде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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