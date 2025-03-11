Трамп заявил о намерении переговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп объявил, что на этой неделе планирует беседу с российским лидером Владимиром Путиным. 11 марта он отметил, что «для танго нужны двое».

«Полагаю, я поговорю с Путиным на этой неделе», — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Это случилось после того, как Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Такое решение стало результатом переговоров между обеими странами, которые проходили 11 марта в Саудовской Аравии.

Трамп уверен, что согласие Москвы на прекращение огня станет «75% пути» к завершению конфликта.