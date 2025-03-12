Россия не пойдёт на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Лавров подчеркнул, что для России важнейшей задачей является защита тех, кто был лишен своей истории киевским режимом через законы. Он также добавил, что западные представители, сомневающиеся в позиции Москвы, могут продолжать ошибаться.