Лавров исключил компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей
Россия не пойдёт на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Лавров подчеркнул, что для России важнейшей задачей является защита тех, кто был лишен своей истории киевским режимом через законы. Он также добавил, что западные представители, сомневающиеся в позиции Москвы, могут продолжать ошибаться.
«Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», - подчеркнул российский министр.
Ранее стало известно, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Вашингтон выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.
Life.ru