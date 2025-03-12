Каллас, Стармер и Макрон в один голос заявили о «мяче на стороне России»
Глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X высказала поддержку переговорам между США и Украиной о прекращении огня.
«Мяч, как всегда, на стороне России. Европейский Союз сделает все возможное для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметила она.
Эта фраза также была подхвачена другими европейскими лидерами. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали инициативу о прекращении огня, подчеркнув, что «мяч на стороне России».
Ранее стало известно, что Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Президент США выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.
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