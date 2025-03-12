Каллас, Стармер и Макрон в один голос заявили о «мяче на стороне России»

Глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X высказала поддержку переговорам между США и Украиной о прекращении огня.

«Мяч, как всегда, на стороне России. Европейский Союз сделает все возможное для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметила она.