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Регион
12 марта, 07:29

Каллас, Стармер и Макрон в один голос заявили о «мяче на стороне России»

Глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X высказала поддержку переговорам между США и Украиной о прекращении огня.

«Мяч, как всегда, на стороне России. Европейский Союз сделает все возможное для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметила она.

Эта фраза также была подхвачена другими европейскими лидерами. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали инициативу о прекращении огня, подчеркнув, что «мяч на стороне России».

Делегация США завернула важное требование украинских переговорщиков на встрече в Джидде
Делегация США завернула важное требование украинских переговорщиков на встрече в Джидде

Ранее стало известно, что Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Президент США выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM/ Anelo

Марина Фещенко
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