Делегация США завернула важное требование украинских переговорщиков на встрече в Джидде
Welt: США в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности
Начало переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Фото © Х/AndriyYermak
Вашингтон на переговорах в Джидде Саудовской Аравии проигнорировал требование Киева о гарантиях безопасности. Детали встречи узнала немецкая газета Die Welt от информированных источников.
«В соглашении не отражены основные требования Киева по гарантиям безопасности», — пишет издание.
Согласно сведениям собеседников газеты, украинская делегация смогла добиться от американских переговорщиков только уступки в том, что обсуждения гарантий безопасности начнутся «как можно скорее». При этом посланники из США предупредили собеседников о том, что такое соглашение будет касаться как украинских полезных ископаемых, так и компенсации расходов США на военную помощь Незалежной.
Напомним, переговоры между США и Украиной начались в обед 11 марта в Саудовской Аравии и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде просила Вашингтон добиться от России частичного прекращения огня. Они хотели, чтобы российские войска не наносили удары беспилотниками и ракетами большой дальности. В Кремле подчеркнули, что Москва намерена завершить конфликт на Украине. При этом она не требует от Киева ничего невыполнимого в ходе переговоров.