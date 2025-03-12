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Регион
12 марта, 07:03
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Делегация США завернула важное требование украинских переговорщиков на встрече в Джидде

Welt: США в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности

Начало переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Фото © Х/AndriyYermak

Начало переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Фото © Х/AndriyYermak

Вашингтон на переговорах в Джидде Саудовской Аравии проигнорировал требование Киева о гарантиях безопасности. Детали встречи узнала немецкая газета Die Welt от информированных источников.

«В соглашении не отражены основные требования Киева по гарантиям безопасности», — пишет издание.

Согласно сведениям собеседников газеты, украинская делегация смогла добиться от американских переговорщиков только уступки в том, что обсуждения гарантий безопасности начнутся «как можно скорее». При этом посланники из США предупредили собеседников о том, что такое соглашение будет касаться как украинских полезных ископаемых, так и компенсации расходов США на военную помощь Незалежной.

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Напомним, переговоры между США и Украиной начались в обед 11 марта в Саудовской Аравии и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде просила Вашингтон добиться от России частичного прекращения огня. Они хотели, чтобы российские войска не наносили удары беспилотниками и ракетами большой дальности. В Кремле подчеркнули, что Москва намерена завершить конфликт на Украине. При этом она не требует от Киева ничего невыполнимого в ходе переговоров.

Андрей Бражников
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