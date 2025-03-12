Делегация США завернула важное требование украинских переговорщиков на встрече в Джидде

Согласно сведениям собеседников газеты, украинская делегация смогла добиться от американских переговорщиков только уступки в том, что обсуждения гарантий безопасности начнутся «как можно скорее». При этом посланники из США предупредили собеседников о том, что такое соглашение будет касаться как украинских полезных ископаемых, так и компенсации расходов США на военную помощь Незалежной.