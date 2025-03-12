Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 17:29

Трамп заявил, что направил эмиссаров в Москву для переговоров о перемирии

Американские эмиссары отправились в Москву для переговоров о перемирии на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию»,приводит его слова The Guardian.

Американский лидер добавил, что получает «позитивные сигналы» по теме украинского конфликта. Он также выразил надежду, что Москва пойдёт навстречу в вопросе перемирия и дальнейшего завершения кризиса, который, по словам главы США, необходимо закончить как можно скорее.

В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней
В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней

Напомним, вчера в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры американской и украинской делегаций. По их завершении было опубликовано совместное заявление, где Украина поддержала инициативу Штатов по 30-дневному прекращению огня. В свою очередь хозяин Белого дома выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин пойдёт навстречу в этом вопросе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar