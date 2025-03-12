Трамп заявил, что направил эмиссаров в Москву для переговоров о перемирии
Американские эмиссары отправились в Москву для переговоров о перемирии на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию», — приводит его слова The Guardian.
Американский лидер добавил, что получает «позитивные сигналы» по теме украинского конфликта. Он также выразил надежду, что Москва пойдёт навстречу в вопросе перемирия и дальнейшего завершения кризиса, который, по словам главы США, необходимо закончить как можно скорее.
Напомним, вчера в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры американской и украинской делегаций. По их завершении было опубликовано совместное заявление, где Украина поддержала инициативу Штатов по 30-дневному прекращению огня. В свою очередь хозяин Белого дома выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин пойдёт навстречу в этом вопросе.
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