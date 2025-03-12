В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней

Россия может отказать США в немедленном прекращении огня в зоне украинского конфликта на месяц, но как на это отреагирует администрация президента Америки — неизвестно. Этим вопросом задался бывший посол Штатов в Киеве и старший директор Атлантического совета Джон Хербст в беседе с Bloomberg.