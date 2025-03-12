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Регион
12 марта, 12:36

В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней

Bloomberg: В США задумались, что сделает Трамп при отказе Путина прекратить бои

Россия может отказать США в немедленном прекращении огня в зоне украинского конфликта на месяц, но как на это отреагирует администрация президента Америки — неизвестно. Этим вопросом задался бывший посол Штатов в Киеве и старший директор Атлантического совета Джон Хербст в беседе с Bloomberg.

«Москва будет продолжать придерживаться своего курса, и что тогда скажет администрация Трампа?» — вопрошает политик.

По мнению Хербста, вместо того, чтобы полностью отклонить американское соглашение, президент России Владимир Путин может попытаться пересмотреть его. К примеру, глава государства способен предложить сделать исключением из плана территории, захваченные Украиной в Курской области.

Шарий заявил о капитуляции Украины из-за согласия немедленно прекратить огонь на 30 дней
Шарий заявил о капитуляции Украины из-за согласия немедленно прекратить огонь на 30 дней

Напомним, что накануне в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором Украина выразила согласие с предложением Америки о 30-дневном прекращении огня. Президент США выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин также согласится на остановку боевых действий на Украине.

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kremlin.ru

Наталья Афонина
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