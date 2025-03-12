Шарий заявил о капитуляции Украины из-за согласия немедленно прекратить огонь на 30 дней
Шарий: Согласие прекратить огонь — это капитуляция Киева, а не жест доброй воли
Согласие Киева остановить ведение боевых действий на 30 дней означает капитуляцию ВСУ, ведь делегация Украины покинула площадку переговоров с США, так и не получив никаких гарантий безопасности. Однако для России такая сделка тоже будет выглядеть весьма странно, сообщил журналист Анатолий Шарий в соцсетях.
«Несмотря на капитуляцию властей Украины, которая согласилась без всяких гарантий [безопасности] на всеобъемлющие перемирия, тем не менее для России тоже сделка достаточно странная», — отметил блогер.
Сейчас ВС РФ преуспевают на всех участках фронта. Современная Российская армия на голову выше той, которая была у страны в 2022 году, подчеркнул он. Киев наверняка преподнесёт откат из Курской области как жест доброй воли, однако отступают они не по доброте, а потому что все боеспособные подразделения ВС РФ там просто перебили. Шарий задумался, с чего бы вдруг Армия России должна резко остановиться на 30 дней, дав возможность Украине набрать оружия, если у ВС РФ на поле боя полный порядок.
Сейчас необходимо дождаться переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Журналист отметил, что второй имеет обыкновение в таких делах сперва задирать ставки до небес, а затем понемногу их снижать.
«Другое дело, что Киев согласился на все эти ставки безоговорочно, Киев прогнули. Путин, конечно же, не согласится, просто интересно будет, до каких значений ставки будут опущены», — написал блогер.
Разумеется, Трампа вариант с 30-дневным перемирием полностью устраивает, но вот Путину это вряд ли по душе, ведь он стремится к выгодному для РФ соглашению, а за это время Украина успеет хотя бы частично перевооружиться, — поставки ей уже возобновили. В Киеве согласились прекратить огонь, а Трамп выразил надежду, что Москва сделает то же самое. Ответ мы получим лишь после встречи президентов. Кстати, глава Белого дома говорит, что она может состояться уже на этой неделе.
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