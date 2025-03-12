Шарий заявил о капитуляции Украины из-за согласия немедленно прекратить огонь на 30 дней

Согласие Киева остановить ведение боевых действий на 30 дней означает капитуляцию ВСУ, ведь делегация Украины покинула площадку переговоров с США, так и не получив никаких гарантий безопасности. Однако для России такая сделка тоже будет выглядеть весьма странно, сообщил журналист Анатолий Шарий в соцсетях.

«Несмотря на капитуляцию властей Украины, которая согласилась без всяких гарантий [безопасности] на всеобъемлющие перемирия, тем не менее для России тоже сделка достаточно странная», — отметил блогер.

Сейчас ВС РФ преуспевают на всех участках фронта. Современная Российская армия на голову выше той, которая была у страны в 2022 году, подчеркнул он. Киев наверняка преподнесёт откат из Курской области как жест доброй воли, однако отступают они не по доброте, а потому что все боеспособные подразделения ВС РФ там просто перебили. Шарий задумался, с чего бы вдруг Армия России должна резко остановиться на 30 дней, дав возможность Украине набрать оружия, если у ВС РФ на поле боя полный порядок.

Сейчас необходимо дождаться переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Журналист отметил, что второй имеет обыкновение в таких делах сперва задирать ставки до небес, а затем понемногу их снижать.