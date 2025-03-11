США не стали подтверждать данные о встрече Путина со спецпредом Трампа в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, который собирается с визитом в Москву, не подтверждена. Увидятся ли политики на текущей неделе — неизвестно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

На этой неделе американский дипломат снова посетит Москву. Но его рабочий график Белый дом не раскрывает. О вероятности встречи спецпосланника Дональда Трампа с Путиным российская сторона также не сообщала.