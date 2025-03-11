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11 марта, 14:45

США не стали подтверждать данные о встрече Путина со спецпредом Трампа в Москве

CNN: В США не подтвердили встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, который собирается с визитом в Москву, не подтверждена. Увидятся ли политики на текущей неделе — неизвестно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

На этой неделе американский дипломат снова посетит Москву. Но его рабочий график Белый дом не раскрывает. О вероятности встречи спецпосланника Дональда Трампа с Путиным российская сторона также не сообщала.

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В феврале спецпредставитель президента США уже посетил российскую столицу и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что остался с исключительно положительными впечатлениями от поездки в Москву и общения с Владимиром Путиным.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Наталья Афонина
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