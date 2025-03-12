Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 06:27

Косачёв: Любой мирный договор по Украине будет подписан лишь на условиях России

Украина лишь вторит тому, что говорят США, а украинские политики «кланяются и заискивают», но любые мирные договорённости будут заключаться на российских условиях. Об этом сообщил по итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула «подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону», — написал он у себя в телеграм-канале.

Россия продолжает уверенно продвигаться на поле боя, поэтому разговор с ней будет совсем другим. Москва осознаёт необходимость компромиссов, но заключит соглашение лишь на своих условиях, а не на американских.

«И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — заключил он.

Дугин: Трамп отдаст Украину России, когда США столкнутся с проблемами
Дугин: Трамп отдаст Украину России, когда США столкнутся с проблемами

После завершения переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии Киев заявил о готовности немедленно прекратить все боевые действия на 30 дней. В Госдуме выразили недовольство таким исходом, указав, что Россия не даст себя обмануть перемириями, за которые ВСУ успеют перевооружить. Однако теперь Штаты хотят переговорить с РФ. А глава Белого дома Трамп выражает надежду, что российский президент Путин пойдёт на такие условия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Константин Косачев
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar