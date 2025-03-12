Украина лишь вторит тому, что говорят США, а украинские политики «кланяются и заискивают», но любые мирные договорённости будут заключаться на российских условиях. Об этом сообщил по итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула «подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону», — написал он у себя в телеграм-канале.

Россия продолжает уверенно продвигаться на поле боя, поэтому разговор с ней будет совсем другим. Москва осознаёт необходимость компромиссов, но заключит соглашение лишь на своих условиях, а не на американских.