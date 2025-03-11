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11 марта, 19:08

Белый дом: Переговоры делегаций Украины и США прошли продуктивно

Скоро будут опубликованы результаты встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что переговоры прошли успешно, и президент США Дональд Трамп получил обнадёживающие новости по их итогам.

«Государственный секретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня вели переговоры с украинцами и саудовцами, и они очень скоро предоставят полный отчёт об этой встрече», — сообщила она.
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Напомним, встреча в Джидде между делегациями США и Украиной стартовали в полдень 11 марта. Со стороны Вашингтона выступали госсекретарь Марко Рубио и помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева — глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц заявил, что переговорный процесс активно продвигается. Глава ОП Украины охарактеризовал ход встречи с американской делегацией в Джидде одним эмодзи. А в Госдепе США считают, что человечество ждут «фантастические новости». После окончания переговоров стало известно, что президент США Дональд Трамп возобновил военную помощь Незалежной.

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Х/AndriyYermak

Александра Мышляева
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