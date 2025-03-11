Белый дом: Переговоры делегаций Украины и США прошли продуктивно

Скоро будут опубликованы результаты встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что переговоры прошли успешно, и президент США Дональд Трамп получил обнадёживающие новости по их итогам.