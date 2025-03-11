Трамп заявил, что США и Россия в ближайшее время проведут встречи по Украине

Россия и Соединённые Штаты проведут переговоры по мирному урегулированию на Украине 11 или 12 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что речь идёт о полном прекращении огня. Украина уже согласилась на это, и теперь стороны надеются, что Россия также поддержит инициативу.

«Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал республиканец.