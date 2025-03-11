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Регион
11 марта, 20:01

Трамп заявил, что США и Россия в ближайшее время проведут встречи по Украине

Россия и Соединённые Штаты проведут переговоры по мирному урегулированию на Украине 11 или 12 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что речь идёт о полном прекращении огня. Украина уже согласилась на это, и теперь стороны надеются, что Россия также поддержит инициативу.

«Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал республиканец.

Белый дом: Переговоры делегаций Украины и США прошли продуктивно
Белый дом: Переговоры делегаций Украины и США прошли продуктивно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила в беседе с ТАСС, что в ближайшие несколько дней возможны контакты с представителями США. По данным агентства Bloomberg, Трамп анонсировал «крупную встречу с Россией завтра», 12 марта.

Ранее на сайте Зеленского появилось заявление по результатам переговоров в Джидде, в котором говорится, что Украина согласна с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Напомним, что переговоры американской и украинской делегаций в Джидде начались в полдень 11 марта и продлились более девяти часов.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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