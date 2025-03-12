Шеремет: Россия не даст себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Россия не хочет продолжать конфликт на Украине, но не позволит себя обмануть. Такую позицию озвучил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Мы внимательно анализируем ситуацию и понимаем, что украинская сторона всего за несколько часов до начала обсуждения мирных инициатив провела масштабную атаку дронами на наши мирные города. Это создало угрозу нашим гражданам», — цитирует Шеремета ТАСС.