В ООН осудили атаки украинских беспилотников на Москву

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население и инфраструктуру.

Он подчеркнул, что атаки, включая сегодняшний налёт украинских БПЛА на Москву, запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.