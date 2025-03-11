Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 19:40

В ООН осудили атаки украинских беспилотников на Москву

В ООН осудили атаки на гражданское население и инфраструктуру

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население и инфраструктуру.

Он подчеркнул, что атаки, включая сегодняшний налёт украинских БПЛА на Москву, запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.

В МИД РФ пообещали наказать виновных в атаке дронов на Москву
В МИД РФ пообещали наказать виновных в атаке дронов на Москву

Напомним, ВСУ запустили 337 дронов по российским регионам, в частности по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили 74 из летевших на столицу БПЛА, и всё же повреждений избежать не удалось — пострадали жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. Известно о троих погибших и 20 пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ООН
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar