В ООН осудили атаки украинских беспилотников на Москву
В ООН осудили атаки на гражданское население и инфраструктуру
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население и инфраструктуру.
Он подчеркнул, что атаки, включая сегодняшний налёт украинских БПЛА на Москву, запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.
Напомним, ВСУ запустили 337 дронов по российским регионам, в частности по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили 74 из летевших на столицу БПЛА, и всё же повреждений избежать не удалось — пострадали жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. Известно о троих погибших и 20 пострадавших.
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