Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 18:16

В МИД РФ пообещали наказать виновных в атаке дронов на Москву

МИД РФ: Все виновные в атаке БПЛА на Москву понесут неотвратимое наказание

В МИД России заявили, что все лица, связанные с крупной атакой беспилотников на российскую территорию в ночь на 11 марта, будут привлечены к ответственности.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — сообщается в публикации ведомства.

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Напомним, сегодня вечером Министерство иностранных дел России сделало заявление о ночной атаке дронов на Москву. В ведомстве подчеркнули, что масштабная атака украинских беспилотников на территории нашей страны была согласована с переговорами между Киевом и Вашингтоном, проходившими в Саудовской Аравии. Также Москва снова пришла к выводу, что Киев не проявляет желания урегулировать конфликт мирным путем.

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Life.ru

Николь Вербер
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