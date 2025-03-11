В МИД РФ пообещали наказать виновных в атаке дронов на Москву

В МИД России заявили, что все лица, связанные с крупной атакой беспилотников на российскую территорию в ночь на 11 марта, будут привлечены к ответственности.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — сообщается в публикации ведомства.

Напомним, сегодня вечером Министерство иностранных дел России сделало заявление о ночной атаке дронов на Москву. В ведомстве подчеркнули, что масштабная атака украинских беспилотников на территории нашей страны была согласована с переговорами между Киевом и Вашингтоном, проходившими в Саудовской Аравии. Также Москва снова пришла к выводу, что Киев не проявляет желания урегулировать конфликт мирным путем.