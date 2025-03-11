Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 17:44

Они не хотят мира: В МИД РФ выступили с заявлением о ночной атаке дронов на Москву

МИД РФ: Киев продемонстрировал нежелание решать конфликт дипломатией

Киев совершенно утратил волю к достижению мира и решению конфликта дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с масштабной ночной атакой дронов на Москву и Подмосковье.

«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников», — сказано в публикации дипломатического ведомства.

Также в МИД РФ подчеркнули, что вина за массовый налёт дронов лежит на тех странах, которые продолжают поставлять летальные вооружения Киеву. Также в дипломатическом ведомстве назвали атаку терактом, пособником которому стали страны Запада.

Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле
Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле

Напомним, сегодня утром украинские войска организовали масштабную атаку беспилотников на регионы РФ. Средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 343 дрона. В Подмосковье пострадали дома в Видном, Домодедове и Раменском. 74 летевших на Москву дрона ВСУ были сбиты. В ходе атаки погибли трое человек, 20 получили ранения, в их числе есть дети. Корреспонденты Life.ru сняли видео с последствиями атаки.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar