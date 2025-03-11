Они не хотят мира: В МИД РФ выступили с заявлением о ночной атаке дронов на Москву

Киев совершенно утратил волю к достижению мира и решению конфликта дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с масштабной ночной атакой дронов на Москву и Подмосковье.

«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников», — сказано в публикации дипломатического ведомства.