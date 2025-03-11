Они не хотят мира: В МИД РФ выступили с заявлением о ночной атаке дронов на Москву
МИД РФ: Киев продемонстрировал нежелание решать конфликт дипломатией
Киев совершенно утратил волю к достижению мира и решению конфликта дипломатическим путём. Об этом сказано в заявлении МИД России в связи с масштабной ночной атакой дронов на Москву и Подмосковье.
«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников», — сказано в публикации дипломатического ведомства.
Также в МИД РФ подчеркнули, что вина за массовый налёт дронов лежит на тех странах, которые продолжают поставлять летальные вооружения Киеву. Также в дипломатическом ведомстве назвали атаку терактом, пособником которому стали страны Запада.
Напомним, сегодня утром украинские войска организовали масштабную атаку беспилотников на регионы РФ. Средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 343 дрона. В Подмосковье пострадали дома в Видном, Домодедове и Раменском. 74 летевших на Москву дрона ВСУ были сбиты. В ходе атаки погибли трое человек, 20 получили ранения, в их числе есть дети. Корреспонденты Life.ru сняли видео с последствиями атаки.
Life.ru