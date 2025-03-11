Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле
Журналист Христофору: ВСУ атаковали дронами Москву из-за неудач под Курском
Украинское командование остро почувствовало собственное поражение в Курской области и решило отыграться на мирных россиянах, массировано ударив дронами сразу по нескольким регионам РФ, в том числе по Москве. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
«Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области», — поделился он.
Напомним, утром 11 марта ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на российские регионы. Всего ПВО сбило 343 дрона. В Подмосковье наибольший ущерб причинён зданиям в Видном, Домодедове и Раменском. Уничтожено 74 украинских дрона, летевших на столицу. В результате вражеской атаки погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. Журналисты Life.ru засняли видео в разбитых дронами ВСУ квартирах.
Life.ru