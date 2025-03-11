Украинское командование остро почувствовало собственное поражение в Курской области и решило отыграться на мирных россиянах, массировано ударив дронами сразу по нескольким регионам РФ, в том числе по Москве. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х .

«Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области», — поделился он.