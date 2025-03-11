Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 16:24

Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле

Журналист Христофору: ВСУ атаковали дронами Москву из-за неудач под Курском

Украинское командование остро почувствовало собственное поражение в Курской области и решило отыграться на мирных россиянах, массировано ударив дронами сразу по нескольким регионам РФ, в том числе по Москве. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«Когда Зеленский оказывается на грани поражения на передовой, он всегда задействует отвлекающие атаки или операции. Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это все доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области», — поделился он.

Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону
Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону

Напомним, утром 11 марта ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на российские регионы. Всего ПВО сбило 343 дрона. В Подмосковье наибольший ущерб причинён зданиям в Видном, Домодедове и Раменском. Уничтожено 74 украинских дрона, летевших на столицу. В результате вражеской атаки погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. Журналисты Life.ru засняли видео в разбитых дронами ВСУ квартирах.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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