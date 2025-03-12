Президент США Дональд Трамп может передать Украину России, когда Штаты столкнутся с серьёзными проблемами. Такое мнение выразил политолог Александр Дугин.

По словам Дугина, США могут столкнуться с трудностями «через месяц или два». Эти проблемы будут связаны с Европой, Канадой, Гренландией и мексиканскими наркокартелями.

«Когда это произойдёт, Украина с её редкоземельными металлами станет ненужной для Трампа. Он с радостью отдаст её нам, чтобы мы занимались этим токсичным отходом в течение десяти лет, не вмешиваясь больше ни в какие дела», — приводит комментарий Дугина NEWS.ru.