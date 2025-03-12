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Регион
12 марта, 00:20

Дугин: Трамп отдаст Украину России, когда США столкнутся с проблемами

Президент США Дональд Трамп может передать Украину России, когда Штаты столкнутся с серьёзными проблемами. Такое мнение выразил политолог Александр Дугин.

По словам Дугина, США могут столкнуться с трудностями «через месяц или два». Эти проблемы будут связаны с Европой, Канадой, Гренландией и мексиканскими наркокартелями.

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«Когда это произойдёт, Украина с её редкоземельными металлами станет ненужной для Трампа. Он с радостью отдаст её нам, чтобы мы занимались этим токсичным отходом в течение десяти лет, не вмешиваясь больше ни в какие дела», — приводит комментарий Дугина NEWS.ru.

Отметим, что после победы Трампа на президентских выборах осенью прошлого года чиновники США высказывали мысли о том, что новая администрация Белого дома может передать Украину под управление России. По данным СМИ, в ходе переговоров с Киевом глава Белого дома не поднимал вопрос о демилитаризации региона.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
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