Трамп не потребовал демилитаризации Украины в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп не потребовал демилитаризацию Украины в ходе переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Джидде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата из Европы.

«Демилитаризация Украины — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивал», — указано в материале. Источник добавил о желании Европы, чтобы так и оставалось.