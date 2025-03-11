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Регион
11 марта, 15:17

Во Франции отказались принимать демилитаризацию Украины

Глава МО Лекорню: Франция не примет демилитаризацию Украины в любой форме

Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Первой гарантией безопасности остаётся украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — высказался глава МО Франции.

Лекорню выступил на открытии Парижского форума по вопросам безопасности и стратегии, обсуждая возможность демилитаризации Украины. Он отметил, что укрепление Киева должно быть ключевым элементом будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе. Министр также подчеркнул, что странам еврозоны следует внимательно рассмотреть предложения по разрешению конфликта в Украине и включить в них механизмы поддержки этой страны.

Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя
Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя

Ранее Life.ru сообщал, что во время своего обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон назвал РФ главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Он также заговорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой порыв посчитали агонией перед «политической смертью». Там уверены, что в случае поддержки украины европейским политикам придётся искать оправдания безработице, закрытию предприятий, высоким ценам и прочим проблемам, к которым ЕС привели русофобские взгляды.

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Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Александра Мышляева
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