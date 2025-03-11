Во Франции отказались принимать демилитаризацию Украины

Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Лекорню выступил на открытии Парижского форума по вопросам безопасности и стратегии, обсуждая возможность демилитаризации Украины. Он отметил, что укрепление Киева должно быть ключевым элементом будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе. Министр также подчеркнул, что странам еврозоны следует внимательно рассмотреть предложения по разрешению конфликта в Украине и включить в них механизмы поддержки этой страны.