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11 марта, 19:48

Помощник президента США Уолтц: Делегация Украины выразила готовность к миру

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Украинская сторона выразила готовность к миру в ходе переговоров в Джидде. Такое заявление сделал помощник главы Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президент [США Дональд Трамп] чётко дал понять, и, определенно, дал понять нам, что все боевые действия должны остановиться. И украинцы согласились с этим предложением. Они готовы к миру. И теперь мы передадим это русским и получим их ответ», — сказал Уолтц в ходе пресс-конференции.

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Напомним, что ранее представители Незалежной объявили, что принимают предложение Штатов и готовы объявить прекращение огня на 30 дней. Этому заявлению предшествовали девятичасовые переговоры с американской стороной в Джидде.

Юрий Лысенко
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