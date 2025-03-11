Помощник президента США Уолтц: Делегация Украины выразила готовность к миру
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana
Украинская сторона выразила готовность к миру в ходе переговоров в Джидде. Такое заявление сделал помощник главы Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Президент [США Дональд Трамп] чётко дал понять, и, определенно, дал понять нам, что все боевые действия должны остановиться. И украинцы согласились с этим предложением. Они готовы к миру. И теперь мы передадим это русским и получим их ответ», — сказал Уолтц в ходе пресс-конференции.