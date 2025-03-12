Колонны с военной техникой снова идут на Украину через польский хаб после приказа Трампа
Замминистра нацобороны Польши Залевский: Варшава возобновила отправку оружия ВСУ
Польша возобновила поставки американского оружия через свой хаб на Украину, которые были приостановлены по указанию президента США Дональда Трампа. Военная техника и снаряды хранились в польском логистическом центре и вновь начали доставляться Киеву после вчерашней встречи американской и украинской делегаций.
«Снова начали транспортировку американского оружия через POLLOG HUB (логистический хаб) в Ясенке в Украину», — написал в соцсети Х замминистра нацобороны Польши Павел Залевский.
Напомним, что Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине 4 марта. Военные грузы, которые хранились на территории стран ЕС, временно не поставлялись солдатам ВСУ. Однако в Белом доме дали понять, что готовы возобновить военную помощь, если Киев согласится на прекращение огня, а также пойдёт на сделку по редкоземельным металлам. Во время встречи 11 марта представителей США и Украины в Саудовской Аравии было согласовано, что киевские власти остановят огонь на 30 дней. Дональд Трамп после встречи выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия. Президент США также приказал возобновить военную поддержку Киева.