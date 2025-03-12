Колонны с военной техникой снова идут на Украину через польский хаб после приказа Трампа

Польша возобновила поставки американского оружия через свой хаб на Украину, которые были приостановлены по указанию президента США Дональда Трампа. Военная техника и снаряды хранились в польском логистическом центре и вновь начали доставляться Киеву после вчерашней встречи американской и украинской делегаций.