«Мы рассмотрим»: В России пообещали подумать над предложением США по Украине

Россия «с большой осторожностью» относится к предложению США о временном прекращении огня на Украине, но готова его рассмотреть. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — отметил Келин.