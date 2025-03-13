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Регион
13 марта, 02:49

«Мы рассмотрим»: В России пообещали подумать над предложением США по Украине

Посол Келин: Россия с осторожностью рассмотрит предложение США о перемирии

Россия «с большой осторожностью» относится к предложению США о временном прекращении огня на Украине, но готова его рассмотреть. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — отметил Келин.

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Заявление последовало после длительных переговоров между представителями США и Украины в саудовской Джидде, где украинская сторона выразила готовность к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичных действий со стороны России. Американская администрация, в свою очередь, подтвердила намерение возобновить поддержку Киева.

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Shutterstock / FOTODOM / Keanu

Артём Гапоненко
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