На Западе оценили готовность Путина к компромиссам по Украине

Российское руководство вряд ли согласится на компромисс по вопросам, связанным с территориальными уступками по Украине и другими аспектами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западные разведывательные источники.

В статье отмечается, что президент РФ Владимир Путин сознательно сформулировал «максималистские» требования для начала мирных переговоров и прекращения огня. Он осознаёт, что эти требования будут неприемлемы для Киева и его европейских союзников.

«Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины, <...> что осложняет усилия президента [США] Дональда Трампа по достижению надёжного урегулирования», — подчеркнули они.