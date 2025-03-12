На Западе оценили готовность Путина к компромиссам по Украине
Bloomberg: Спецслужбы Запада усомнились в готовности РФ уступить территории
Российское руководство вряд ли согласится на компромисс по вопросам, связанным с территориальными уступками по Украине и другими аспектами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западные разведывательные источники.
В статье отмечается, что президент РФ Владимир Путин сознательно сформулировал «максималистские» требования для начала мирных переговоров и прекращения огня. Он осознаёт, что эти требования будут неприемлемы для Киева и его европейских союзников.
«Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины, <...> что осложняет усилия президента [США] Дональда Трампа по достижению надёжного урегулирования», — подчеркнули они.
По информации анонимных представителей служб безопасности, Путин собирается продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. Также подчёркивается, что намерения президента России вызывают сомнения в его готовности к серьёзным переговорам для достижения устойчивого мирного решения конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что план с 30-дневным перемирием Путину вряд ли по душе, ведь он стремится к выгодному для РФ соглашению, а такая стратегия выгодна только Незалежной. В Киеве уже согласились прекратить огонь, Трамп выразил надежду, что Москва сделает то же самое. Ответ мы получим только после встречи президентов. Кстати, глава Белого дома говорит, что она может состояться уже на этой неделе.
Life.ru