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13 марта, 07:11

Лукашенко прилетел в Россию с официальным визитом

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Москву. Об этом доложило агентство БелТА. Его самолёт совершил посадку в аэропорту Внуково.

В четверг в Кремле у белорусского лидера пройдёт встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется обсуждение развития сотрудничества. Также лидеры планируют обговорить международную ситуацию. В конце встречи должен быть подписан пакет документов.

«‎Это будущее!» Белоруссию перекопают в поисках редкоземельных металлов по приказу Лукашенко
«‎Это будущее!» Белоруссию перекопают в поисках редкоземельных металлов по приказу Лукашенко

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет.

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Life.ru

Николай Рюмин
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