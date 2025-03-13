Лукашенко прилетел в Россию с официальным визитом

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Москву. Об этом доложило агентство БелТА. Его самолёт совершил посадку в аэропорту Внуково.

В четверг в Кремле у белорусского лидера пройдёт встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется обсуждение развития сотрудничества. Также лидеры планируют обговорить международную ситуацию. В конце встречи должен быть подписан пакет документов.