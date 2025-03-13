Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами решения конфликта на Украине

В Кремле изучают более продуманные подходы к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американской газете The Washington Post.

Песков прокомментировал документ, который, по мнению газеты, составил влиятельный аналитический центр в Москве. В нём отклоняются предварительные предложения президента Дональда Трампа о заключении мирного соглашения за 100 дней. Авторы считают эти планы «невозможными для реализации» и утверждают, что «мирное разрешение украинского кризиса не состоится до 2026 года». Они добавляют, что простое прекращение огня также не интересует Россию.

Песков отметил, что в Кремле «не располагают информацией о таких рекомендациях» и назвал их «крайне противоречивыми».