Трамп признал участие НАТО в боевых действиях против России на Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что НАТО ведёт боевые действия против России на территории Украины. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал республиканец.

Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе альянса, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран – членов. Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным блоком.