Трамп признал участие НАТО в боевых действиях против России на Украине
Президент США Дональд Трамп признал, что НАТО ведёт боевые действия против России на территории Украины. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал республиканец.
Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе альянса, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран – членов. Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным блоком.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил поддержку американскому лидеру Дональду Трампу и одобрительно высказался о мирных инициативах главы Белого дома. Также он заявил, что безопасность Украины после достижения договорённостей о прекращении огня можно обеспечить и другими способами, помимо отправки туда европейских миротворцев.
flickr / Trump White House Archived