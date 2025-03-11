«Я выбрал сторону»: Генсек НАТО удивил заявлением по Украине
Генсек НАТО Рютте заявил, что поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку американскому лидеру Дональду Трампу, миротворческие усилия которого позволили добиться прорыва в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Приштину, трансляцию вела пресс-служба военного альянса.
«По ситуации на Украине я принимаю сторону президента [США Дональда] Трампа. Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему произошёл прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», — признался он.
Ранее Марк Рютте сделал ещё одно нетипичное для генеральных секретарей НАТО заявление. Он сказал, что безопасность Украины после достижения договорённостей о прекращении огня можно обеспечить и другими способами, помимо отправки туда европейских миротворцев. При этом он похвалил за усилия Францию и Великобританию, которые старательнее всех прочих стран Запада продвигали эту инициативу.
ТАСС / EPA / NIDAL SALJIC