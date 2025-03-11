«Я выбрал сторону»: Генсек НАТО удивил заявлением по Украине

«По ситуации на Украине я принимаю сторону президента [США Дональда] Трампа. Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему произошёл прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», — признался он.

Ранее Марк Рютте сделал ещё одно нетипичное для генеральных секретарей НАТО заявление. Он сказал, что безопасность Украины после достижения договорённостей о прекращении огня можно обеспечить и другими способами, помимо отправки туда европейских миротворцев. При этом он похвалил за усилия Францию и Великобританию, которые старательнее всех прочих стран Запада продвигали эту инициативу.