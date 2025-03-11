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11 марта, 15:29

Генсек НАТО, похоже, изменил мнение о пользе размещения миротворцев на Украине

Генсек Рютте: Миротворцы — не единственный метод обеспечить безопасность Украины

Существуют и другие способы обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, помимо развертывания европейских миротворцев на её территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время своего визита в Приштину.

Он подчеркнул, что Франция и Великобритания заслуживают признания за свои усилия в обеспечении гарантий безопасности и обсуждение возможного размещения европейских сил на территории Украины.

«Тем не менее, существуют и альтернативные пути решения этой задачи. Как отметил президент США, мир ещё не достигнут», — добавил Рютте.

«Это наглость»: Лавров отреагировал на планы Макрона и Стармера о миротворцах на Украине
«Это наглость»: Лавров отреагировал на планы Макрона и Стармера о миротворцах на Украине

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «‎миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей. Позже и в Европарламенте выступили против отправки миротворческого контингента на Украину.

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Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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