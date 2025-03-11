Генсек НАТО, похоже, изменил мнение о пользе размещения миротворцев на Украине
Генсек Рютте: Миротворцы — не единственный метод обеспечить безопасность Украины
Существуют и другие способы обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, помимо развертывания европейских миротворцев на её территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время своего визита в Приштину.
Он подчеркнул, что Франция и Великобритания заслуживают признания за свои усилия в обеспечении гарантий безопасности и обсуждение возможного размещения европейских сил на территории Украины.
«Тем не менее, существуют и альтернативные пути решения этой задачи. Как отметил президент США, мир ещё не достигнут», — добавил Рютте.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей. Позже и в Европарламенте выступили против отправки миротворческого контингента на Украину.
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