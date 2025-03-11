Генсек НАТО, похоже, изменил мнение о пользе размещения миротворцев на Украине

Существуют и другие способы обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, помимо развертывания европейских миротворцев на её территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время своего визита в Приштину.

Он подчеркнул, что Франция и Великобритания заслуживают признания за свои усилия в обеспечении гарантий безопасности и обсуждение возможного размещения европейских сил на территории Украины.