Лавров исключил компромиссы по отправке европейских «миротворцев» на Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворческих» контингентов на Украине. Позицию Москвы разъяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ответ на вопрос об отношении к переброске миссий ЕС в Незалежную с целью контроля за соблюдением возможного перемирия.
«Места для компромисса мы не видим. Ведётся эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — подчеркнул глава российской дипломатии.
Лавров обратил внимание на планы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера отвезти Владимира Зеленского «на поклон» к американскому лидеру Дональду Трампу, который называл основным условием ввода миротворцев на Украину согласие всех сторон.
«Если ты ввёл войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаёшь факты на земле», — заметил глава МИД РФ.
Ранее Стармер заявил, что Лондон готов отправить свои наземные войска и самолёты на Украину. Однако, по его словам, для этого ей потребуется поддержка США, поскольку европейские страны не могут без них гарантировать Киеву безопасность. В свою очередь, Трамп говорит, что Штаты никогда не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую войну, в которую так сильно хочет сыграть Владимир Зеленский.