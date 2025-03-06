Лавров исключил компромиссы по отправке европейских «‎миротворцев» на Украину

Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «‎миротворческих» контингентов на Украине. Позицию Москвы разъяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ответ на вопрос об отношении к переброске миссий ЕС в Незалежную с целью контроля за соблюдением возможного перемирия.

«Места для компромисса мы не видим. Ведётся эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров обратил внимание на планы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера отвезти Владимира Зеленского «на поклон» к американскому лидеру Дональду Трампу, который называл основным условием ввода миротворцев на Украину согласие всех сторон.