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Регион
6 марта, 12:43

Лавров исключил компромиссы по отправке европейских «‎миротворцев» на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «‎миротворческих» контингентов на Украине. Позицию Москвы разъяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ответ на вопрос об отношении к переброске миссий ЕС в Незалежную с целью контроля за соблюдением возможного перемирия.

«Места для компромисса мы не видим. Ведётся эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров обратил внимание на планы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера отвезти Владимира Зеленского «на поклон» к американскому лидеру Дональду Трампу, который называл основным условием ввода миротворцев на Украину согласие всех сторон.

«Если ты ввёл войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаёшь факты на земле», — заметил глава МИД РФ.

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Ранее Стармер заявил, что Лондон готов отправить свои наземные войска и самолёты на Украину. Однако, по его словам, для этого ей потребуется поддержка США, поскольку европейские страны не могут без них гарантировать Киеву безопасность. В свою очередь, Трамп говорит, что Штаты никогда не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую войну, в которую так сильно хочет сыграть Владимир Зеленский.

Андрей Бражников
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