«Абсурд»: В ЕП выступили против отправки контингента на Украину

Идея введения европейских военных на территорию Украины является абсолютно абсурдной, так как они не являются нейтральной стороной. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА «Новости».

«Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны», — сказал Блага.

Он пояснил, что бразильцы, чилийцы или парагвайцы могли бы быть беспристрастны в этом вопросе, но с этой задачей не справятся военные Швеции, Британии и Польши. Политик допустил, что функцию миротворцев на Украине мог бы выполнить контингент ООН.