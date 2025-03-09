«Абсурд»: В ЕП выступили против отправки контингента на Украину
Депутат ЕП Блага: Идея отправки миротворцев из стран ЕС на Украину абсурдна
Идея введения европейских военных на территорию Украины является абсолютно абсурдной, так как они не являются нейтральной стороной. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА «Новости».
«Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны», — сказал Блага.
Он пояснил, что бразильцы, чилийцы или парагвайцы могли бы быть беспристрастны в этом вопросе, но с этой задачей не справятся военные Швеции, Британии и Польши. Политик допустил, что функцию миротворцев на Украине мог бы выполнить контингент ООН.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей.
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