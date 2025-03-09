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9 марта, 06:41

«Абсурд»: В ЕП выступили против отправки контингента на Украину

Депутат ЕП Блага: Идея отправки миротворцев из стран ЕС на Украину абсурдна

Идея введения европейских военных на территорию Украины является абсолютно абсурдной, так как они не являются нейтральной стороной. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА «Новости».

«Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны», — сказал Блага.

Он пояснил, что бразильцы, чилийцы или парагвайцы могли бы быть беспристрастны в этом вопросе, но с этой задачей не справятся военные Швеции, Британии и Польши. Политик допустил, что функцию миротворцев на Украине мог бы выполнить контингент ООН.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «‎миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Николай Рюмин
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