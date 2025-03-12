Бойцы РФ находят много брошенной техники НАТО в освобождённой Судже

Сейчас аэроразведка России вычисляет, где могут находиться вэсэушники, покидающие город и отбившиеся от своих, после чего по ним наносится удар. Также российские бойцы проверяют все дома и подвалы, где может укрыться противник, операция по зачистке Суджи продолжается.