Бойцы РФ находят много брошенной техники НАТО в освобождённой Судже
Российские военные находят множество брошенной военной техники НАТО в освобождённом городе Суджа Курской области, сообщает SHOT. Вражеские боевые машины могут быть заминированы бойцами ВСУ, рассказали солдаты ВС РФ.
Сейчас аэроразведка России вычисляет, где могут находиться вэсэушники, покидающие город и отбившиеся от своих, после чего по ним наносится удар. Также российские бойцы проверяют все дома и подвалы, где может укрыться противник, операция по зачистке Суджи продолжается.
Напомним, 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи. Освободить населённый пункт помог дерзкий план ВС РФ под кодовым название «Поток». В тыл к противнику российские солдаты проникли по газовой трубе, откуда был выкачан весь газ. Десант из 800 человек прошёл в трубе около 15 километров, застав ВСУ врасплох и разгромив вражеские отряды.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин