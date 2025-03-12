ВСУ оставили после себя руины при отступлении из Суджи
РИА «Новости» показало первые кадры из контролируемого ВС РФ центра Суджи
Наши коллеги из РИА «Новости» показали первые кадры из центра Суджи (Курская область), который снова оказался под контролем российских вооруженных сил.
На видео видно, что город понес значительные разрушения из-за действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, а на улицах разбросаны обломки кровли, кирпичи и брусчатка.
Как сообщил агентству командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, входящей в состав группировки войск «Север», российский флаг был поднят на центральной площади у администрации Суджи, и центр города вновь находится под контролем российских сил.
К настоящему моменту наши парни контролируют Малую Локню, Косицу и Черкасское Поречное близ Суджи. Также сегодня над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор, а военкоры уже заявляют об освобождении города, хотя Минобороны пока эту информацию не подтверждало.
Shutterstock / FOTODOM/ Drop of Light