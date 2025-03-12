ВСУ оставили после себя руины при отступлении из Суджи

Наши коллеги из РИА «Новости» показали первые кадры из центра Суджи (Курская область), который снова оказался под контролем российских вооруженных сил.

На видео видно, что город понес значительные разрушения из-за действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, а на улицах разбросаны обломки кровли, кирпичи и брусчатка.