«Под ударами кассет»: Раненый морпех Чапай в ожесточённом бою отбил у ВСУ опорник у Суджи

Российский военнослужащий с позывным Чапай, который был дважды ранен, сумел форсировать реку Псёл и вместе с товарищами занять вражеский опорник под Суджей, отважно вступив в бой с солдатами ВСУ. О подвиге морпеха сообщает RT, пообщавшись с командиром роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор, отряд которого участвовал в освобождении Плёхово и Гуево на юго-западе от Суджи Курской области.