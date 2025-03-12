«Под ударами кассет»: Раненый морпех Чапай в ожесточённом бою отбил у ВСУ опорник у Суджи
Раненый российский морпех Чапай форсировал реку и взял опорник ВСУ под Суджей
Российский военнослужащий с позывным Чапай, который был дважды ранен, сумел форсировать реку Псёл и вместе с товарищами занять вражеский опорник под Суджей, отважно вступив в бой с солдатами ВСУ. О подвиге морпеха сообщает RT, пообщавшись с командиром роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор, отряд которого участвовал в освобождении Плёхово и Гуево на юго-западе от Суджи Курской области.
«Их группа добилась результата, вместе с нашими друзьями захватила опорник, укреплённый под плотнейшим огневым воздействием: кассеты, FPV, «Бабы-Яги». Врагов-то там, ну до десяти человек группировка сидела. Все были побеждены. Человек, получается, два раза заходил. Откатился, обработали раны, и через несколько дней закатился обратно и продолжил выполнять задачу», — поделился командир.
Напомним, при освобождении курского города Суджа российские военные проявили необычайный героизм. Кроме прочего, ударить в тыл противника и заставить его сдать позиции удалось благодаря секретной операции «Поток». Из газовой трубы был выкачан опасный газ, закачан кислород и туда зашли 800 солдат ВС РФ. В замкнутом пространстве наш десант провёл несколько суток и прошёл по трубе 15 километров, после чего застал противника врасплох и разгромил. 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин