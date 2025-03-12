«Такая работёнка»: На видео попало начало штурма ВСУ под Суджей «‎подземной армией» России

Российские бойцы из отряда Аида спецназа «‎Ахмат» сняли на видео начало штурма подразделений ВСУ под Суджей Курской области буквально сразу после того, как они вышли из трубы подземного газопровода. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Шторм ZV».

На видео чётко видно, как российские солдаты осторожно движутся вдоль лесного массива, стараясь не попасть в поле зрения украинских сил. О том, что они только вышли из трубопровода, свидетельствуют перепачканные лица и форма. Буквально сразу после десантирования бойцы спецотряда «Ахмат» устремились в сторону мостов у хутора Кубаткино, зачищая всё на своём пути от ВСУ. По словам Аида, параллельно им двигались бойцы 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток». Все парни из видео остались целы и невредимы.