Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:21

«Такая работёнка»: На видео попало начало штурма ВСУ под Суджей «‎подземной армией» России

Боец «‎Ахмата» снял на видео начало штурма под Суджей после выхода из трубы

Штурм ВС РФ под Суджей после операции «Поток». Обложка © Telegram / Шторм ZV

Штурм ВС РФ под Суджей после операции «Поток». Обложка © Telegram / Шторм ZV

Российские бойцы из отряда Аида спецназа «‎Ахмат» сняли на видео начало штурма подразделений ВСУ под Суджей Курской области буквально сразу после того, как они вышли из трубы подземного газопровода. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Шторм ZV».

Штурм ВС РФ под Суджей после операции «Поток». Видео © Telegram / Шторм ZV

«Всё, короче, начался штурм, идём. Такая у нас работёнка», — сказал боец, который снимал штурм.

На видео чётко видно, как российские солдаты осторожно движутся вдоль лесного массива, стараясь не попасть в поле зрения украинских сил. О том, что они только вышли из трубопровода, свидетельствуют перепачканные лица и форма. Буквально сразу после десантирования бойцы спецотряда «Ахмат» устремились в сторону мостов у хутора Кубаткино, зачищая всё на своём пути от ВСУ. По словам Аида, параллельно им двигались бойцы 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток». Все парни из видео остались целы и невредимы.

«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции
«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции

Напомним, что российские войска в Курской области провели изощрённую операцию, в ходе которой 800 солдат прошли в Суджу под землёй по газопроводу. Бойцы находились в замкнутом пространстве без достатка кислорода на протяжении нескольких суток. Внезапное появление российских военнослужащих с тыла стало полной неожиданностью для украинских сил. Тем не менее условия в трубе не устраивали российских солдат: там было темно, грязно и некомфортно.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar