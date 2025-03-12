«Такая работёнка»: На видео попало начало штурма ВСУ под Суджей «подземной армией» России
Боец «Ахмата» снял на видео начало штурма под Суджей после выхода из трубы
Штурм ВС РФ под Суджей после операции «Поток». Обложка © Telegram / Шторм ZV
Российские бойцы из отряда Аида спецназа «Ахмат» сняли на видео начало штурма подразделений ВСУ под Суджей Курской области буквально сразу после того, как они вышли из трубы подземного газопровода. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Шторм ZV».
Штурм ВС РФ под Суджей после операции «Поток». Видео © Telegram / Шторм ZV
«Всё, короче, начался штурм, идём. Такая у нас работёнка», — сказал боец, который снимал штурм.
На видео чётко видно, как российские солдаты осторожно движутся вдоль лесного массива, стараясь не попасть в поле зрения украинских сил. О том, что они только вышли из трубопровода, свидетельствуют перепачканные лица и форма. Буквально сразу после десантирования бойцы спецотряда «Ахмат» устремились в сторону мостов у хутора Кубаткино, зачищая всё на своём пути от ВСУ. По словам Аида, параллельно им двигались бойцы 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток». Все парни из видео остались целы и невредимы.
Напомним, что российские войска в Курской области провели изощрённую операцию, в ходе которой 800 солдат прошли в Суджу под землёй по газопроводу. Бойцы находились в замкнутом пространстве без достатка кислорода на протяжении нескольких суток. Внезапное появление российских военнослужащих с тыла стало полной неожиданностью для украинских сил. Тем не менее условия в трубе не устраивали российских солдат: там было темно, грязно и некомфортно.