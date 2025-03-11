«Было темно, грязно и чумазо»: Российские солдаты рассказали подробности операции «Поток»

Военный корреспондент издания RT Саргон Хадая встретился с бойцами из группы Аида отряда специального назначения «Ахмат», которые приняли участие в операции «Поток». Порядка 800 солдат ВС РФ пробрались по газовой трубе на территорию оккупированной украинскими формированиями Суджи в Курской области.

Участники операции «Поток» раскрыли подробности. Видео © Telegram/RT на русском

Военнослужащие рассказали, что в газовой трубе было темно, грязно и «чумазо». Несмотря на то, что солдаты держали дистанцию и шли небольшими группами друг за другом, кислорода всё равно не хватало — у некоторых путалось сознание, люди были на грани падения в обморок из-за кислородного голодания.

Путь до конца трубы бойцы «Ахмата» преодолели за полтора дня, но им пришлось ждать ещё примерно пять суток — со 2 до 8 марта, пока подтянутся все остальные военные. Так, ранним утром 8 марта начался штурм.

После того как солдаты выбрались из трубы и начали действовать, формирования ВСУ заметили их с дронов и тут же начали атаковать с воздуха, «накрывая» градами, кассетами и всеми снарядами, какими только можно было. Но несмотря на огонь со стороны врага, ВС РФ смогли наладить связь с группой товарищей, которые скрывались в лесопосадке, после чего приступили к штурму, объединив усилия.

Военные признались, что «Поток» была крупной операцией в рамках боевых действий на территории Курской области. Все подразделения отвечали за определённые задачи и действовали очень слаженно и чётко, чтобы не поставить всё под угрозу срыва.