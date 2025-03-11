Армия России освободила промзону Суджи после прорыва в тыл ВСУ из подземелья

Российские военные освободили от украинских боевиков промышленную зону города Суджа в Курской области, успеха удалось добиться благодаря блестящей операции ВС РФ по выходу в тыл к противнику через газовую трубу. Об этом сообщили РИА «Новости» в Добровольческом корпусе.

«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска «Суджа». Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой», — говорится в заявлении.