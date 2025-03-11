Армия России освободила промзону Суджи после прорыва в тыл ВСУ из подземелья
Российские военные освободили от украинских боевиков промышленную зону города Суджа в Курской области, успеха удалось добиться благодаря блестящей операции ВС РФ по выходу в тыл к противнику через газовую трубу. Об этом сообщили РИА «Новости» в Добровольческом корпусе.
«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска «Суджа». Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой», — говорится в заявлении.
Напомним, 800 российских солдат пробрались по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ, засевшие в Судже. Героями стали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока» Добровольческого корпуса. Также в дерзкой вылазке поучаствовали группа Аида из спецназа «Ахмат» и военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. Солдатам пришлось пройти по трубе 12 километров, всего в замкнутом пространстве военные провели около 4 дней. Украинские бойцы не ожидали удара в тыл и начали спешно оставлять позиции.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин