«Атака мертвецов»: как при штурме Суджи российские военные повторили героический подвиг Первой мировой В Сети обсуждают невероятный подвиг российских военных, проникших в тыл ВСУ в Судже по трубе газопровода. Многие бойцы лишились здоровья, но отряд ударил по врагу и обратил его в бегство. В истории Русской армии был подобный эпизод, известный как «атака мертвецов». 10 марта, 17:18 Бойцы Армии России прошли 15 км по подземной трубе, чтобы ударить по ВСУ в Судже. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В бой по трубе

Операция началась 1 марта 2025 года. За два дня российские бойцы преодолели путь около 15 км по газопроводу, а затем ещё четыре дня ожидали приказа. Причём передвигаться приходилось сильно наклоняясь или вовсе ползком, поскольку диаметр трубы составляет 1,4 метра.

На кадрах видно, что военнослужащие шли в условиях тьмы, освещая путь имеющимися фонарями. Почти неделю они находились в условиях без света, нормального воздуха и с минимумом еды и питья. Кроме того, бойцы рисковали своими жизнями, поскольку до 1 января по данному трубопроводу в Европу ещё качали газ. А после того, как перекачка была завершена, в трубе ещё оставались опасные смеси.

Подвиг в Судже: прорыв в тыл ВСУ по подземному газопроводу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Метан и многолетние испарения углеводородных отложений на стенках газопровода давали о себе знать. Нахождение в таких условиях в течение недели крайне опасно для здоровья человека, поскольку можно получить серьёзное отравление. Но военнослужащие пошли на это, поскольку осознавали важность проведения данной операции для освобождения территории Курской области от врага.

«Знали все риски, но всё равно шли и достигли всех целей. Шаг за шагом они выбивают противника с нашей земли», — написал о подвиге российских бойцов временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Появление российских бойцов в Судже застало врасплох ВСУ. Враг не ожидал такого манёвра, поэтому был вынужден отступить. Такой ход имел не только военно-стратегическое, но и морально-психологическое давление на противника, а также стал наглядным примером героизма российских военнослужащих. Несмотря на полученное отравление, наши бойцы выполнили поставленную перед ними задачу. Вечная память тем, кто погиб по выполнении этого манёвра!

«Атака мертвецов»

В отечественной истории был не менее героический эпизод. То событие Первой мировой войны вошло в историю как «атака мертвецов».

Первая мировая война стала первым конфликтом, в котором было испытано газовое оружие. Её участники применили порядка 40 разных типов отравляющих веществ, от которых пострадали 1,2 миллиона человек.

После химической атаки бойцы Русской армии пошли в наступление. Фото © Youtube / Хистори Чел

Первыми отравляющий газ на фронте применили немецкие войска против французов в районе города Ипра, отсюда и произошло название газа — иприт. 22 апреля 1915 года немцами был выпущен хлор одновременно из 5,7 тыс. баллонов. За облаками с отравляющими веществами в сторону вражеских окопов двигалась и немецкая пехота.

Вскоре газ пополз к позициям французской армии. Эффект от отравления оказался устрашающим. Хлор поражал дыхательные пути и слизистые, вызывал ожоги глаз, приводил к летальным исходам.

Вскоре немцы применили данный вид оружия и против русских войск. Это произошло в августе 1915 года в боях за крепость Осовец (ныне — территория Польши). Немцы, как и несколькими месяцами ранее, выпустили хлор в то время, когда ветер дул в сторону российских позиций. А следом за отравляющим облаком пошла пехота. Когда газ начал проникать на позиции Русской армии, немцы ожидали примерно того же сценария, который произошёл в апреле с французами. Но в данном случае паниковать пришлось им самим.

Оборонявшие Осовец бойцы 226-й роты Землянского пехотного полка, несмотря на полученные отравления и ожоги, организовали контрнаступление на приближающегося врага. Немцы были не готовы к такому повороту, они ожидали увидеть только трупы, но «мертвецы» — около ста выживших после газового отравления — встали и пошли в контратаку на врага.

Из поколения в поколение российские военнослужащие демонстрируют героизм и отвагу на полях сражений. Будь то Первая мировая или Великая Отечественная, война в Афганистане или в зоне проведения СВО — каждое поколение твёрдо отстаивает интересы свой страны и защищает её любой ценой.

Авторы Альмир Хабибуллин