Российские военные, которые прошли 12 километров по пустой газовой трубе, чтобы застать врасплох бойцов ВСУ в Судже Курской области, проявили настоящий героизм и рисковали жизнью, потому что могли потерять сознание и впасть в кому. Об этом рассказал сайту MK.ru врач-патологоанатом, военный токсиколог Александр Эдигер.

По его словам, несмотря на то что из трубы были выкачаны газы, в том числе метан, испарения всё же остались на стенках. Он напомнил, что «проветрить» трубу полностью не представляется возможным, поэтому российские солдаты очень рисковали. Эдигер отметил, что вопрос о том, насколько сильным было отравление, зависит от проведённого в замкнутом пространстве времени и подготовке участников операции.

«Все углеводороды такого типа, их немного — это, в первую очередь, нейротропные яды. Поэтому, конечно, возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжёлых состояниях — кома. Могут быть галлюцинаторные нарушения», — пояснил Эдигер.

Он добавил, что реабилитация понадобится всем, кто участвовал в операции, при этом последствия воздействия смеси газов могут иметь пролонгированные последствия. Токсиколог призвал по достоинству оценить героизм бойцов ВС РФ и выразил уверенность, что операция войдёт в учебники по военной истории.