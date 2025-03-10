Стало известно о попытках ВСУшников сбежать из Суджи по ночам
Подоляка: В ночь на 10 марта ВСУ не въезжали в Суджу, но пытались из неё уехать
В ночь с 9 на 10 марта операторы беспилотников отметили интересный момент, о котором рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. Никто со стороны ВСУ не въезжал в Суджу, но при этом украинские военные пытались покинуть город.
«На въезд в Суджу из Сумской области «желающих» этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — говорится в сообщении.
Также Подоляка отметил, что все контрудары, которые были нанесены по позициям российской стороны вчера и сегодня, были произведены из Сумской области. Из этого военблогер сделал вывод, что у противника нет сил, чтобы атаковать российские подразделения.
Ранее стало известно, что российские бойцы Воздушно-десантных войск проводят операцию по ликвидации подразделений ВСУ в районе хутора Дмитрюков в Курской области. Также Армия России взяла в плен группы украинских военнослужащих в хуторе Ивашковский Курской области. Среди сдавшихся в плен был, в том числе один афроамериканский наёмник.
Напомним, что 8 марта стало известно о начале прямого наступления ВС РФ на Суджу. За сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои. В тыл украинских войск в Судже через пустую трубу проникло более 800 российских добровольцев и военнослужащих. Также идёт активная зачистка пригородов Суджи.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo