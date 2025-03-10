Стало известно о попытках ВСУшников сбежать из Суджи по ночам

В ночь с 9 на 10 марта операторы беспилотников отметили интересный момент, о котором рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. Никто со стороны ВСУ не въезжал в Суджу, но при этом украинские военные пытались покинуть город.

«На въезд в Суджу из Сумской области «желающих» этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — говорится в сообщении.