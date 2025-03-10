Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 13:24

Стало известно о попытках ВСУшников сбежать из Суджи по ночам

Подоляка: В ночь на 10 марта ВСУ не въезжали в Суджу, но пытались из неё уехать

В ночь с 9 на 10 марта операторы беспилотников отметили интересный момент, о котором рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. Никто со стороны ВСУ не въезжал в Суджу, но при этом украинские военные пытались покинуть город.

«На въезд в Суджу из Сумской области «желающих» этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — говорится в сообщении.

Также Подоляка отметил, что все контрудары, которые были нанесены по позициям российской стороны вчера и сегодня, были произведены из Сумской области. Из этого военблогер сделал вывод, что у противника нет сил, чтобы атаковать российские подразделения.

Ранее стало известно, что российские бойцы Воздушно-десантных войск проводят операцию по ликвидации подразделений ВСУ в районе хутора Дмитрюков в Курской области. Также Армия России взяла в плен группы украинских военнослужащих в хуторе Ивашковский Курской области. Среди сдавшихся в плен был, в том числе один афроамериканский наёмник.

Появилась карта подземного штурма Суджи по газопроводу 800 российскими военными
Появилась карта подземного штурма Суджи по газопроводу 800 российскими военными

Напомним, что 8 марта стало известно о начале прямого наступления ВС РФ на Суджу. За сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои. В тыл украинских войск в Судже через пустую трубу проникло более 800 российских добровольцев и военнослужащих. Также идёт активная зачистка пригородов Суджи.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ольга Сливченко
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