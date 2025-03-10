Носилки и афроамериканец: Появилось видео массовой сдачи солдат ВСУ в плен у Суджи

Российские войска сообщили, что взяли в плен группу военнослужащих ВСУ в хуторе Ивашковский Суджанского района Курской области. Кадры опубликовали сразу несколько военных телеграм-каналов.

Кадры с пленными войсками. Видео © Telegram / Позывной Боксёр, ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Отличились солдаты 30-го полка. По данным российских бойцов, среди пленных есть афроамериканский наёмник. ВС РФ продолжают активное наступление на всех участках Суджанского фронта.