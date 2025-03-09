В ДНР бойцы ВСУ попали в окружение и добровольно сдались в плен
ТАСС: Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен в ДНР
В российский плен добровольно сдалась группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, в том числе и офицер. Это произошло у села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.
Украинские военные попали в окружение и не имели возможности эвакуироваться, пишет ТАСС. По словам самих пленных, в отходе с позиций им отказало командование. На данный момент все бойцы находятся в безопасности, им оказывается помощь.
Ранее сообщалось, что Российская армия прорвалась в Харьковскую область с севера. Бойцы ВС РФ продвинулись из Белгородской области, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка. Наши парни сумели пересечь границу с Украиной и начали закрепляться в Харьковской области.
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