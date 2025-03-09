В ДНР бойцы ВСУ попали в окружение и добровольно сдались в плен

В российский плен добровольно сдалась группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, в том числе и офицер. Это произошло у села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

Украинские военные попали в окружение и не имели возможности эвакуироваться, пишет ТАСС. По словам самих пленных, в отходе с позиций им отказало командование. На данный момент все бойцы находятся в безопасности, им оказывается помощь.