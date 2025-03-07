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7 марта, 09:45

Зверски издевавшегося над жителями Курской области ВСУшника взяли в плен

МО РФ: Издевавшийся над жителями Курской области боец ВСУ Зеленко попал в плен

В российский плен попал украинский военный Виктор Зеленко, зверски издевавшийся над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области. Себя боец ВСУ выставляет жертвой, объясняя, что выполнял приказы под угрозами со стороны командования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Украинский националист Виктор Зеленко воевал в составе механизированной бригады в Курской области, участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района», — сообщает военное ведомство.

На допросе пленный заявил, что преступные приказы по расправе над местными жителями неоднократно отдавало командование ВСУ. Себя Зеленко назвал жертвой, так как сам он воевать не хотел и выполнял все приказы лишь из-за угроз.

Как уточняет Минобороны, Зеленко был захвачен в плен, находясь с ранениями в районе населённого пункта Николаево-Дарьино. Попытка вызвать помощь через радиостанцию оказалась безуспешной, так как ему отказали в эвакуации. В результате, его собственные товарищи решили нанести ему окончательный удар, используя тяжёлый квадрокоптер «Баба-Яга».

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Напомним, что ВС РФ выбили украинских военных из Николаево-Дарьино 27 января. Местные жители прятались почти 200 дней в подвалах, а хоронить односельчан выходили в огород. В Минобороны РФ заявили, что солдаты ВСУ истребили почти всех мужчин в селе, СК завёл дело о теракте.

К слову, тактику «уничтожения своих» ВСУ применяют далеко не в первый раз. Ранее Life.ru рассказывал, как боец ВСУ добровольно сдался в плен после того, как командование начало отрабатывать по ним миномётами и дронами.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
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