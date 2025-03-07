В российский плен попал украинский военный Виктор Зеленко, зверски издевавшийся над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области. Себя боец ВСУ выставляет жертвой, объясняя, что выполнял приказы под угрозами со стороны командования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Украинский националист Виктор Зеленко воевал в составе механизированной бригады в Курской области, участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района», — сообщает военное ведомство.

На допросе пленный заявил, что преступные приказы по расправе над местными жителями неоднократно отдавало командование ВСУ. Себя Зеленко назвал жертвой, так как сам он воевать не хотел и выполнял все приказы лишь из-за угроз.

Как уточняет Минобороны, Зеленко был захвачен в плен, находясь с ранениями в районе населённого пункта Николаево-Дарьино. Попытка вызвать помощь через радиостанцию оказалась безуспешной, так как ему отказали в эвакуации. В результате, его собственные товарищи решили нанести ему окончательный удар, используя тяжёлый квадрокоптер «Баба-Яга».