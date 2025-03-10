Наши парни отбили у подразделений ВСУ семь населённых пунктов, расположенных в Курской области и смогли продвинуться в город, находящийся под оккупацией с августа 2024 года. Кроме того, украинская армия начала сбегать из Суджи, после того, как бойцы РФ устроили прямое наступление на территорию. Об обстановке сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Также наши зачищают пригород Суджи — Мирный, враг ещё вчера начал бегство из него. Из самой Суджи замечена эвакуация некоторых подразделений в направлении границы», — говорится в сообщении.