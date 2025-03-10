Началось бегство: Армия России отбила 7 курских хуторов после прорыва через трубу
РВ: Армия России отбила 7 населённых пунктов в Курской области и прошла в Суджу
Наши парни отбили у подразделений ВСУ семь населённых пунктов, расположенных в Курской области и смогли продвинуться в город, находящийся под оккупацией с августа 2024 года. Кроме того, украинская армия начала сбегать из Суджи, после того, как бойцы РФ устроили прямое наступление на территорию. Об обстановке сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
«Также наши зачищают пригород Суджи — Мирный, враг ещё вчера начал бегство из него. Из самой Суджи замечена эвакуация некоторых подразделений в направлении границы», — говорится в сообщении.
Отбиты хуторы Правда, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, почти взят Мирный. Российские военные освободили и зачистили Мартыновку и Михайловку. Кроме того, продолжаются бои в районе посёлка Меловой, который находится к югу от райцентра. В самой Судже боевые действия пока не наблюдаются, но в то же время, украинское командование не направляет новые резервы в город.
Напомним, что 8 марта появилась информация о начале прямого наступления российских вооруженных сил на Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои, в которых задействованы бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из «Ветеранов» и батальон «Восток». Life.ru выяснил, что в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу проникло более 800 российских добровольцев и военнослужащих.
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