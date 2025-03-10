Песков раскрыл, когда ВС РФ очистят Курские земли от украинских солдат
Песков: Конкретных сроков по освобождению Курской области от ВСУ нет
Конкретные сроки освобождения оккупированных территорий Курской области неизвестны, однако Вооружённые силы России прилагают все усилия для достижения этой цели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По Курской области: конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают всё возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — отметил представитель Кремля.
Напомним, 8 марта стало известно, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Менее чем за сутки нашим парням удалось пробиться к окраинам города и начать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Life.ru выяснил, что в тыл украинских войск в Судже по пустой трубе проникли свыше 800 российских добровольцев и бойцов.
Life.ru