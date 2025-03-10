Песков раскрыл, когда ВС РФ очистят Курские земли от украинских солдат

Конкретные сроки освобождения оккупированных территорий Курской области неизвестны, однако Вооружённые силы России прилагают все усилия для достижения этой цели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По Курской области: конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают всё возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — отметил представитель Кремля.