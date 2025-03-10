Появилась карта наступления ВС России на позиции ВСУ в Курской области
«Архангел спецназа» показал карту с наступлением ВС России в Курской области
Наступление Армии России в Курской области показали на карте. Схема расстановки сил появилась в телеграм-канале «Архангел cпецназа».
Карта продвижения ВС РФ в Курской области. Фото © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА
Подразделения ВС РФ ведут активное наступление на западной окраине Курской области выдавливая оттуда части ВСУ. Российские бойцы продвигаются в приграничной зоне, где главная цель — отрезать вражеские формирования от территории Украины и захватить их в кольцо для сокрушительного удара и разгрома.
«В некоторых населённых пунктах, таких как Михайловка, Мартыновка, отмечается бегство ВСУ через Агроном в Мирный. Также отступление отмечается в Ивашковском», — сказано в сообщении.
При этом на схеме боевых действий не отражены последние изменения в расстановке сил и не показаны населённые пункты, в которых российские войска установили контроль над территориями.
Напомним, 8 марта стало известно, что российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром того же дня силам РФ удалось пробиться к окраинам города и начать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». ВСУ могут попасть сразу в несколько «котлов» в Курской области.
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