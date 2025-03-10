Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:16
7582

Появилась карта наступления ВС России на позиции ВСУ в Курской области

«Архангел спецназа» показал карту с наступлением ВС России в Курской области

Наступление Армии России в Курской области показали на карте. Схема расстановки сил появилась в телеграм-канале «Архангел cпецназа».

Карта продвижения ВС РФ в Курской области. Фото © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Карта продвижения ВС РФ в Курской области. Фото © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Подразделения ВС РФ ведут активное наступление на западной окраине Курской области выдавливая оттуда части ВСУ. Российские бойцы продвигаются в приграничной зоне, где главная цель — отрезать вражеские формирования от территории Украины и захватить их в кольцо для сокрушительного удара и разгрома.

«В некоторых населённых пунктах, таких как Михайловка, Мартыновка, отмечается бегство ВСУ через Агроном в Мирный. Также отступление отмечается в Ивашковском», — сказано в сообщении.

При этом на схеме боевых действий не отражены последние изменения в расстановке сил и не показаны населённые пункты, в которых российские войска установили контроль над территориями.

«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»
«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»

Напомним, 8 марта стало известно, что российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром того же дня силам РФ удалось пробиться к окраинам города и начать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». ВСУ могут попасть сразу в несколько «котлов» в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar