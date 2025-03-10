Появилась карта наступления ВС России на позиции ВСУ в Курской области

Наступление Армии России в Курской области показали на карте. Схема расстановки сил появилась в телеграм-канале «Архангел cпецназа».

Карта продвижения ВС РФ в Курской области. Фото © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Подразделения ВС РФ ведут активное наступление на западной окраине Курской области выдавливая оттуда части ВСУ. Российские бойцы продвигаются в приграничной зоне, где главная цель — отрезать вражеские формирования от территории Украины и захватить их в кольцо для сокрушительного удара и разгрома.

«В некоторых населённых пунктах, таких как Михайловка, Мартыновка, отмечается бегство ВСУ через Агроном в Мирный. Также отступление отмечается в Ивашковском», — сказано в сообщении.