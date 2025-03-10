Появилась карта подземного штурма Суджи по газопроводу 800 российскими военными

Проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» опубликовал карту, на которую нанесены все маршруты штурма российскими войсками города Суджа. Также был показан и газопровод, по которому ВС РФ пробрались в город.

Карта штурма Суджи. Видео © Telegram / «Рыбарь»

Готовиться к штурмовой операции наши войска начали 6 марта. Беспилотниками было уничтожено два моста. ВСУ положили туда взрывчатку, но планировали использовать лишь при отходе. Кроме того, на переправное сооружение украинской армии уронили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000, чтобы не дать боевикам сбежать.

Используя подземный газопровод, российский отряд пробрался вглубь обороны ВСУ в Судже, чтобы занять рубежи в Кубаткино севернее города. Кольцо продолжало смыкаться с освобождением Малой Локни и Черкасского Поречного. Благодаря этой тактике боевики оказались окружены в Суджанском районе.