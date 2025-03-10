Появилась карта подземного штурма Суджи по газопроводу 800 российскими военными
Телеграм-канал «Рыбарь» показал карту штурма Суджи подразделениями ВС России
Карта штурма Суджи. Обложка © Telegram / «Рыбарь»
Проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» опубликовал карту, на которую нанесены все маршруты штурма российскими войсками города Суджа. Также был показан и газопровод, по которому ВС РФ пробрались в город.
Карта штурма Суджи. Видео © Telegram / «Рыбарь»
Готовиться к штурмовой операции наши войска начали 6 марта. Беспилотниками было уничтожено два моста. ВСУ положили туда взрывчатку, но планировали использовать лишь при отходе. Кроме того, на переправное сооружение украинской армии уронили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000, чтобы не дать боевикам сбежать.
Используя подземный газопровод, российский отряд пробрался вглубь обороны ВСУ в Судже, чтобы занять рубежи в Кубаткино севернее города. Кольцо продолжало смыкаться с освобождением Малой Локни и Черкасского Поречного. Благодаря этой тактике боевики оказались окружены в Суджанском районе.
Сейчас ВС РФ продолжают попытки перекрыть все маршруты ВСУ на юго-западе от Суджи, куда они первым делом начнут отступать.
Напомним, что 8 марта ВС РФ приступили к штурмовой операции в Судже. Под землёй там протянуты в сторону Европы трубопроводы, газ по которым не поступает, поэтому российская армия нашла креативный способ их использовать, отправив по ним целый отряд прямо в город. Боевики не ожидали появления там наших солдат, поэтому манёвр ВС РФ сократил их численность в городе на треть. После хитроумной вылазки военнослужащие выгнали бойцов ВСУ из семи деревень под Курском.