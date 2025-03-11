Герои операции «Поток» прошли по газовой трубе 14 км

Российские военные, принимавшие участие в операции «Поток», в течение шести дней прошли 14 км по газовой трубе в тыл противника в Суджанском районе. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!» — написал он в телеграм-канале.

По его словам, теперь бойцы-герои шутят, что прошли всё: огонь, воду и медные трубы.