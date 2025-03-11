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Регион
11 марта, 11:39

Герои операции «Поток» прошли по газовой трубе 14 км

Хинштейн: Бойцы ВС РФ за шесть дней прошли 14 км по трубе в Суджанском районе

Российские военные, принимавшие участие в операции «Поток», в течение шести дней прошли 14 км по газовой трубе в тыл противника в Суджанском районе. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!»написал он в телеграм-канале.

По его словам, теперь бойцы-герои шутят, что прошли всё: огонь, воду и медные трубы.

Хинштейн навестил бойцов, которые ползли по газовой трубе в тыл врага под Суджей
Хинштейн навестил бойцов, которые ползли по газовой трубе в тыл врага под Суджей

Напомним, что в Курской области росссийские военные провели героическую операцию «Поток»: 800 российских солдат пробрались к Судже по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе несколько суток и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи и о выходе на центральный рынок.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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