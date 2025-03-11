Хинштейн навестил бойцов, которые ползли по газовой трубе в тыл врага под Суджей

Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил больницу, где сейчас восстанавливаются наши бойцы, которые 14 км ползли по газовой трубе в тыл ВСУ в Суджанском районе. Он пообщался с военными, отметил их героизм и добавил, что операция «Поток» будет вписана золотыми буквами в историю СВО.

Хинштейн навестил бойцов ВС РФ в больнице. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

«В областной больнице, куда приехал навестить пострадавших жителей, сумел пообщаться с настоящими героями — бойцами спецназа «Ахмат», которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага. Операция «Поток» уже успела стать легендой», — сказано в его телеграм-канале.

В настоящий момент военные находятся под присмотром медицинских работников. Кстати, они не считают себя героями и с юмором заявляют, что просто выполняли свою работу. Они прошли 14 километров по трубе и провели шесть дней под землёй, сталкиваясь с нехваткой кислорода и воды. Тем не менее у них хватило сил и решимости, чтобы продолжать, выбраться и внезапно атаковать врага, отметил Хинштейн.

Хинштейн навестил бойцов ВС РФ в больнице. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

«У одного из бойцов с позывным «Добрыня» рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается – выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддаётся. Рассказывают, что на поверхность вышли как опьянённые — так не могли надышаться свежим воздухом! Шутят: «Теперь прошли всё: огонь, воду и медные трубы!» — сказал он, добавив, что пока у России есть такие защитники, наша останется непобедимой.